عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع رصف شارع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثان المحلة الكبرى بدايةً من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول ٣ كيلو و٤٠٠ متر ومتوسط عرض ٨ متر .

70 مليون واحدة سنويا .. تصميم محطة لإنتاج بيض المائدة في طنطا

و أكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

IMG-20240502-WA0067
IMG-20240502-WA0067
IMG-20240502-WA0069
IMG-20240502-WA0069
IMG-20240502-WA0064
IMG-20240502-WA0064
IMG-20240502-WA0062
IMG-20240502-WA0062
IMG-20240502-WA0066
IMG-20240502-WA0066
استراتيجية مصر 2030 استراتيجية مصر المحافظة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي التنمية المستدامة المنظر الحضارى المحلة الكبرى الرصف والتطوير بيض المائدة بنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 مليون جنيه .. الداخلية توجّه ضربة قوية لتجّار الدولار

بعد وفاة الشيخ طحنون.. قرار عاجل لرئيس الإمارات يخص جميع المساجد

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير طريق طنطا_ محلة منوف.. صور

ترشيحاتنا

مصدر مصري رفيع المستوى : وفد من حماس يصل القاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة

مصدر مصري رفيع المستوى: رئيس المخابرات العامة المصرية يجرى اتصالا هاتفياً برئيس المكتب السياسي لحركة حماس

بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي.. الأردن تعلن الإبقاء على سعر الفائدة

خروج محمد صلاح من قائمة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

كاف يعلن عقوبات مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

الزوج ضبطهما على سريره.. «جزار المنيب» يواجه هذه العقوبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

لو بيتك صغير.. 8 حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

فيديو

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

أجبر الصغير على ممارسة الرياضة.. قصة أمريكي أنهي حياة نجله بحجة السمنة

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ