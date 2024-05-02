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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الزوج ضبطهما على سريره.. «جزار المنيب» يواجه هذه العقوبة

حبس رجل
حبس رجل

حادث مثير شهدته منطقة المنيب بالجيزة، بعدما شاهد الأهالي شابا يتسلق مواسير عقار نزولا إلى الارض عاريا ، وتبين أنه عشيق سيدة متزوجة، زوجها يعمل سواق توكتوك يقيم بذات المنطقة.


في سياق متصل ،تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بامساك أهالي المنيب شابا عاريا اثناء نزوله على مواسير العقار.


و ألقت قوات الأمن القبض على العشيق والزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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العقوبة وفقا للقانون


جرم  قانون العقوبات، أعمال الخيانة الزوجية والزنا،  واضعا لذلك عقوبات رادعة تصل للحبس سنتين بحد أقصى، مع إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم بحالة وحده جاء بها القانون .


ونص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.


ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.


وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.


ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

 

المنيب مواسير شابا عاري قانون العقوبات الخيانة الزوجية

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