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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احمِ نفسك من أمراض الكلى بهذه الأطعمة

صدى البلد

تعد الكلى من أهم الأعضاء في جسم الانسان حيث انها مسؤولة عن تنقية وطرد السموم من الجسم.

ويصاب الإنسان بأمراض الكلى لأسباب متعددة ولكن عادة لا تظهر بشكل سريع فهي تحدث نتيجة تراكم السموم والمواد الضارة مع التقدم في العمر.

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ويلعب الغذاء دور كبير في الوقاية من أمراض الكلى بل ويساعد في تحسن حالة المصابين

ووفقا لما ذكره موقع kidney نعرض أهم الأطعمة التي تساعد في الوقاية من امراض الكلى.

 

فول
المكسرات والبذور
كل الحبوب
قرع
خضار ورقية
أعشاب
طماطم
توت
تفاح
الكرز
المحار
التوت أكي
بيض
زبادي
بذور الكتان والشيا
الحمضيات

 

الكلى أمراض الكلي بذور الكتان الحمضيات أطعمة مكسرات طماطم زبادي

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