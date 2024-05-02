كاف يحدد موعد مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم

حدد الكاف موعد مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة مصر وبوركينا فاسو على ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، في تمام العاشرة مساءً.

ويليها مصر وغينيا بيساو، على ملعب 24 سبتمبر، يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، في تمام السابعة مساءً.

وفاز منتخب قطر لكرة القدم، على نظيره الكويتي (1/2) في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم (2026) وكأس آسيا (2027) لتتأهل قطر رسميا للبطولة الأسيوية وللدور المقبل من تصفيات المونديال برصيد 12 نقطة.