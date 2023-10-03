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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كر وفر بين المواطنين.. إطلاق نار بمركز تجاري كبير في تايلاند| شاهد

شرطة تايلاند
شرطة تايلاند

أفادت الشرطة في تايلاند اليوم، الثلاثاء، بوقوع إطلاق نار في مركز تجاري كبير في العاصمة بانكوك، وأنها تسيطر على الموقف حاليا.

بدوره، قال رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، إنه في انتظار تفاصيل بشأن إطلاق النار.

وأضاف أن شخصا مسلحا ببندقية أطلق النار في المركز التجاري الرئيسي في بانكوك، وأن هناك تقارير عن وقوع إصابات.

فيما أشارت فرق الطوارئ التايلاندية إلى إصابة شخص واحد على الأقل جراء إطلاق النار بمركز سيام باراجون التجاري الكبير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت لحظات الرعب والهلع التي عاشها المواطنون.

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