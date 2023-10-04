«شبانة» يفجّر مفاجأة مدوية بشأن رغبة الأهلي في ضم نجم الزمالك

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بموقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك وتدخله لإنهاء أزمة زميله محمود علاء مع الجهاز الفني وإعادته للتدريبات الجماعية.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "شيكابالا قائد الزمالك وله مواقف جيدة، ومحمود علاء لاعب جيد ومدافع زملكاوي ولا علاقة له بما فعله شقيقه مؤخرًا، ويجب تدارك الأمور ولم الشمل في المرحلة الحالية".

وأضاف: "أحمد فتوح من الطبيعي أن يكون هدفاً للنادي الأهلي خصوصًا مع قرب نهاية عقده وطبيعي أن يتم التفاوض معه خلال شهر يناير".

شبانة: فتوح هدف للأهلي ويجب تدخل اللجنة المؤقتة لتجديد عقده

وواصل: "يجب أن تتدخل اللجنة المؤقتة برئاسة عماد البناني لتجديد عقد فتوح والاتفاق معه على كل التفاصيل، بحيث عندما يأتي المجلس الجديد يتم التوقيع على الفور، يجب عدم الانتظار لفترة طويلة خصوصا بأن فتوح محط أنظار العديد من الفرق العربية".

وزاد: "من الطبيعي أن يتوصل فتوح أيضًا بعروض سعودية، فهو من العناصر الجيدة في مركز الظهير الأيسر وهو أفضل من لاعب النصر اليكس تيليس، وسبق لمدافع الزمالك أن لعب مباراة كبيرة ضد أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب في أمم أفريقيا الماضية".

وأتم: "ربما يتوصل الزمالك إلى اتفاق نهائي مع فتوح خلال المرحلة المقبلة، بعد ما تم عقد جلسة معه اليوم في نادي الزمالك".