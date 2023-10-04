التهديد الأكبر.. بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن أسلحة الدمار الشامل الأمريكية

قالت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل التهديد الأكبر باستخدام الأسلحة النووية والدمار الشامل في العالم، لافتة إلى أن بيونج يانج ستعمل باستمرار على احتواء هذا التهديد.

وأضافت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، في بيان، أن وصف الولايات المتحدة الدول الأخرى بـ"التهديد"؛ هو التعبير الأنسب الذي ينطبق عليها كدولة تمتلك أسلحة للدمار الشامل، خاصة أنها أول من استخدم مثل هذه الأسلحة في الحرب العالمية الثانية، وارتكاب جرائم الحرب.

وأشارت الوزارة، إلى أن تصرفات واشنطن، المتمثلة في إرسال الأسلحة الاستراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية، خاصة “الغواصات النووية الحاملة للأسلحة النووية”؛ كافية "لتحويل دولة بأكملها إلى رماد"، لذلك هي التهديد النووي الأكبر في العالم.

وشددت الدفاع الكورية الشمالية، على أن الولايات المتحدة تهدد باستمرار بتدمير المصالح الأمنية لـ جمهورية كوريا الشعبية والدول المستقلة الأخرى من أجل تحقيق "حلمها بالهيمنة على العالم".

وأكد أن "كل هذا يتطلب أن ترد القوات المسلحة لجمهوريتنا، بقوة ردع متسقة، على التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل من جانب الولايات المتحدة، والذي يتحول إلى جنون يوما بعد يوم".