لا تملكون سلطة اصدار القرار.. كوريا الشمالية تتحدي الوكالية الدولية للطاقة الذرية

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إنها ستبقى دولة تمتلك أسلحة نووية طالما استمرت تهديدات القوى المعادية.

وأكدت خارجية كوريا الشمالية اليوم الاثنين، أن وكالة الطاقة الذرية لا تملك سلطة إصدار قرارات بشأن برنامجنا النووي.

ومنذ وقت قليل، نددت بيونج يانج بـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لـ الأمم المتحدة، لانضمامها إلى حملة الضغط التي تقودها الولايات المتحدة لاستصدار قرار بشأن برامجها النووية، واصفة الوكالة بأنها "بوق مأجور" لـ واشنطن، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأصدرت وزارة صناعة الطاقة النووية في كوريا الشمالية، بيانا انتقدت فيه القرار الذي تم تبنيه يوم الجمعة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يدعو كوريا الشمالية إلى الحد من برامجها النووية.

ووصفت الوزارة القرار بأنه "نتيجة مؤامرة" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، قائلا إن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح واقعا "لا رجعة فيه".