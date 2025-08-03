طارق يحيى يُهاجم مدرب بروكسي بعد الحديث عن الزمالك وصفقاته

أكد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد حامد مدرب بروكسي أخطأ في الحديث عن الزمالك وهو أقل كثيرًا من تقييم الفريق الأبيض أو الحديث عن الصفقات، وهو مدين بالاعتذار لجماهير النادي والجهاز الفني واللاعبين.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: كان يجب على مدرب بروكسي آلا يتحدث مطلقًا عن الزمالك مطلقًا، ولم يكن لديه أي حق في الحديث عن صفقات الفريق، وأقول له "عيب"، وكان عليه عدم التقليل من صفقات الفريق الأبيض، وليس من حقه التعليق على لاعب أو مدرب منافس.

وأضاف: مدرب بروكسي (خانه) التوفيق في هذا التصريح، وليس من حقه مطلقًا تقييم نادي الزمالك، وسلوك المدرب تجاه فريق منافس كان أمرًا لا يليق، لم يكن من حقه الحديث بهذا الأسلوب عن الزمالك أو صفقاته".

وأكمل: بالتأكيد كلام محمد حامد مدرب بروكسي لن يُفقد الثقة في الفريق أو الصفقات، وكل لاعب عليه أن يُظهر أفضل مستوى.