قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق يحيى: الزمالك ضم صفقات جيدة والمباريات الودية ليست «مقياسًا» للحُكم على اللاعبين
معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور
طارق يحيى يُهاجم مدرب بروكسي بعد الحديث عن الزمالك وصفقاته
مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين
متقصدش .. تامر أمين يدافع عن سوزي الأردنية
التخصصات المطلوبة للعمل في الإمارات برواتب تصل إلى 12 ألف درهم.. التفاصيل وطريقة التقديم
الهلال الأحمر المصري يواصل الدفع بقوافل زاد العزة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة |صور
وسام أبو علي يتلقى صدمة جديدة من مدرب كولومبوس الأمريكي .. ماذا حدث؟
أزمة صحية مفاجئة لـ مدرب منتخب الناشئين قبل أيام من مونديال اليد
إيساف: والنبي الغوا منصات الاغاني ورجعولنا شريط الكاسيت
تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة علي بونجا
مبادرة إسرائيلية - أمريكية لغزة مع عرض لـ حماس | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى يُهاجم مدرب بروكسي بعد الحديث عن الزمالك وصفقاته

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أكد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد حامد مدرب بروكسي أخطأ في الحديث عن الزمالك وهو أقل كثيرًا من تقييم الفريق الأبيض أو الحديث عن الصفقات، وهو مدين بالاعتذار لجماهير النادي والجهاز الفني واللاعبين.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: كان يجب على مدرب بروكسي آلا يتحدث مطلقًا عن الزمالك مطلقًا، ولم يكن لديه أي حق في الحديث عن صفقات الفريق، وأقول له "عيب"، وكان عليه عدم التقليل من صفقات الفريق الأبيض، وليس من حقه التعليق على لاعب أو مدرب منافس.

وأضاف: مدرب بروكسي (خانه) التوفيق في هذا التصريح، وليس من حقه مطلقًا تقييم نادي الزمالك، وسلوك المدرب تجاه فريق منافس كان أمرًا لا يليق، لم يكن من حقه الحديث بهذا الأسلوب عن الزمالك أو صفقاته".

وأكمل: بالتأكيد كلام محمد حامد مدرب بروكسي لن يُفقد الثقة في الفريق أو الصفقات، وكل لاعب عليه أن يُظهر أفضل مستوى.

طارق يحيى طارق يحيى نجم الزمالك منتخب مصر محمد حامد مدرب بروكسي بروكسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. هل يصل سعر التذكرة 400 جنيه؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. وحقيقة وصول سعر التذكرة 400 جنيه

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

ترشيحاتنا

بورش

بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة

بوستر فيلم "درويش"

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

محمد رمضان من فيلم "أسد"

محمد رمضان يروج لفيلم أسد

بالصور

بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة

بورش
بورش
بورش

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"

طريقة حفظ الخيار طازجًا لأسبوعين.. حيلة غير متوقعة

طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة
طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة
طريقة حفظ الخيار لأسبوعين في الثلاجة

الأيام الأخيرة .. تفاصيل وفاة بونجا حارس مرمى وادي ‏دجلة

بونجا
بونجا
بونجا

فيديو

ماجدة زكي ولبلبة من فرح حفيدة فيروز

معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور

عمرو دياب

مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين

رحمة حسن

شعري وقع .. رحمة حسن تكشف معاناتها وسبب ابتعادها عن الأضواء

على معلول

الصفاقسي ينشر فيديو التقديم الرسمي للنجم الدولي علي معلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد