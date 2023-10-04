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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يسري سامي يهزم بطل كازاخستان ويتأهل للمنافسة على برونزية بطولة العالم للجودو

صدى البلد

تأهل يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو للمنافسة على برونزية وزن -60 ضمن منافسات بطولة العالم المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وحقق سامي الفوز على بطل كازاخستان امان باكيتزخان ليتأهل لمواجهة لاعب أوزبكستان زاموشاري بك مرادوف المصنف ٢٤ عالمياً علي الميدالية البرونزية.

وتخوض مصر منافسات بطولة العالم بقائمة مكونة من : يسري سامي – 60 كجم وعمار أبو هاشم – 73 كجم وعلي عبد العال – 81 كجم وعمر الرملي – 90 كجم وفاطمة غانم – 63 كجم وآية جاب الله – 78 كجم وفرح شرف - +78 كجم.

وكان المنتخب الوطني للجودو توج مؤخرا بكأس البطولة الأفريقية للكبار التي  أقيمت في المغرب.

وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر.

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