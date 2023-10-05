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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من نجم منتخب مصر السابق على فوز الأهلي أمام إنبي

صدى البلد

علق احمد حسن نجم منتخب مصر السابق،  علي فوز المارد الأحمر على إنبي في نصف نهائي كأس مصر والتأهل للنهائي.

و كتب احمد حسن عبر حسابة بموقع فيسبوك : في ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز يثلاثية نظيفة على إنبي🦅🏆.

وتأهل الأهلي  إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذىـ سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.ـ

الاهلى وانبي فوز الاهلي و انبي نصف نهائي كأس مصر الأهلى

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