ازدهار سياحي في فنادق ومنتجعات البحر الأحمر.. السياحة الأوروبية تقود الإقبال

شهدت فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الحجوزات والإشغال، حيث تصدَّرت السياحة الأوروبية قائمة الجنسيات الوافدة إلى منتجعات المحافظة الساحلية.

ووفقًا لسامح جمعة، خبير سياحي، فإن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد إشغالًا كبيرًا، خاصة من السياح الأوروبيين.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم السياحي الشتوي المقبل انتعاشًا كبيرًا، ويشير جمعة إلى زيادة الحجوزات الأوروبية المستقبلية لفنادق البحر الأحمر، مشيرًا إلى التدريب المستمر للعاملين وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء.

وأكد عثمان أن مدينة مرسى علم تستقبل يوميًا عشرات الرحلات الجوية السياحية من جنسيات مختلفة، حيث تصدَّرت السياحة الألمانية والإيطالية قائمة الوافدين لمرسى علم. وأضاف أن مهرجانات الفاكهة والعروض الترفيهية تسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح، حيث يشارك النزلاء تجاربهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز من شهرة المنطقة السياحية.

بفضل الجهود المستمرة للقطاع السياحي وافتتاح أسواق جديدة، يشهد القطاع حالة من الانتعاش غير المسبوق. يُتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الإقبال على مناطق البحر الأحمر، مما يعزز من التنمية السياحية ويسهم في رفع الاقتصاد المحلي

