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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرض نجل سعد الصغير لوعكة صحية.. ووالدته تعلق: السم فى اللسان

صدى البلد

كشفت نور الهدى، زوجة المطرب سعد الصغير عن تعرض نجلهما لوعكة صحية أدت لدخوله المستشفى. 

وكتبت نور الهدى: "ألف سلامة عليك يا نور عينى يا رب يشفيك وما شوفش فيك حاجة ويبعد عنك العين، ما هو السم فى اللسان".

شهد ملهى ليلي بمنطقة الهرم فضيحة جديدة للمطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته العرفي برلنتي عامر، حيث قامت بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بجرح قطعي في الرأس قائلا: "ضربتني بالشيشة في دماغي". 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بحضور المطرب الشعبي سعد الصغير إلى ديوان القسم مستغيثا من زوجته العرفي برلنتي عامر لتعديها عليه بالضرب.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث الهرم، بأنه أثناء غناء سعد الصغير في ملهى ليلي ووقوفه على المسرح، فوجئ بدخول زوجته برلنتي عامر في حالة غضب، وصعدت أعلى المسرح وتعدت عليه بالضرب أمام المتواجدين. 

وأضافت التحريات أنها أصابته في رأسه بعدما تعدت عليه بالضرب بالشيشة - على حد قوله- ما أدى لفتح جرح في رأسه حتى فض المتواجدون وأفراد الفرقة الاشتباك بينهما وتوجه لقسم شرطة الهرم، محررا محضرا بالواقعة بعدما خضع للكشف الطبي وقدم تقريرا بإصابته ليرفقه بمحضر الشرطة. 

 

المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغير وزوجته سعد الصغير زوجته العرفي برلنتي عامر

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