قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكوتك أونلاين... حماية المستهلك يكشف طرق التواصل عبر الإنترنت
عباس شراقي: إثيوبيا حجبت 60 مليار متر مكعب مياه قبل وصولها المصب المصري
أول تصريحات لـ فيريرا بعد تولي تدريب الزمالك: سنعمل بجد.. ونحلم بأن نكون الأفضل في القرن الحالي
مصر تقود العالم من قلب روما.. مينا رزق على رأس دبلوماسية الغذاء العالمية | بروفايل
فن يشفي العليل | شريهان تشيد بالعرض المسرحي يمين في أول شمال
قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص
العربية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعلان موقف حماس من الهدنة في غزة
أبرزهم تشيلسي وبرشلونة.. قرار صادم من الاتحاد الأوروبي ضد بعض الأندية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
بتمويلات تجاوزت 33 مليار جنيه.. مشروعك يوفر 1.4 مليون فرصة عمل
المصري الديمقراطي: اجتماعات دورية لأحزاب القائمة الوطنية.. والعناني مستشارا قانونيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يسري جبر: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها في حالة واحدة

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
أحمد سعيد

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة في بيت زوجها مؤتمنة شرعًا على المال الذي تحت يدها، فإذا تصرفت فيه وفق ما أُذن لها، إما إذنًا صريحًا أو إذنًا عرفيًا مستقرًا من خلال المعاشرة والعادة، فإن لها أجر الصدقة، كما أن للزوج أجره بما كسب، وللخادم أو الخازن أجر المناولة، كما ورد في حديث النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا».

الدكتور يسري جبر يحدد معيار تصدق المرأة من مال الزوج

وأوضح الدكتور يسري جبر، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الإذن العرفي يعني أن المرأة تعرف من معاشرتها لزوجها أنه لا يرد السائل، ويحب العطاء، ويأذن لها ضمنًا، وهو ما يجعلها مأذونة في التصدق حتى في غيابه، أما إن كانت تعلم من عادته الإمساك أو الامتناع، فلا يجوز لها التصدق من ماله إلا بإذن صريح.

وأضاف أن الحديث خصّ "الطعام" بالذكر لكون الحاجة إليه متكررة، لكنه يشمل كل ما يُؤذن به عرفًا كالثياب القديمة أو الأدوات المنزلية، مشيرًا إلى أن المعيار في التصرف "غير المفسد" هو العُرف المستقر، الذي يضبط حدود الإسراف أو التقصير في الصدقة، مؤكدًا أن الشريعة تركت هذا التقدير لاجتهاد المرأة، وحكمتها، وفهمها للسياق الاجتماعي.

كما أشار إلى أن الخادم أو الخازن الذي يناول الصدقة يؤجر أيضًا، شريطة أن يُخرجها بطيب نفس، وبأدب، وسرعة، وحُسن معاملة، وهذا تعليم نبوي في غاية الرقي في احترام السائل وتشجيع العاملين في الخير.

وفي حديثه عن ملكية البيت، أكد أن نسبة النبي ﷺ البيت للمرأة في قوله «من طعام بيتها»، هو إشارة شرعية إلى أن المرأة شريكة في البيت، لها فيه حق مستقر، وهو بيتها شرعًا ومعنًى، لا يجوز للزوج المستبد أن ينزع عنها صفة الأمان أو الإقامة الكريمة فيه.

وأشار إلى موقف السيدة هند بنت عتبة، حين اشتكت للنبي ﷺ شُح زوجها أبو سفيان، فأجاز لها النبي أخذ النفقة من ماله "بالمعروف"، وهو دليل على أن تقدير الحاجة والإنفاق في بيت الزوجية يُترك للعقل، والعدل، والعرف، وليس للهوى أو الاستبداد.

الدكتور يسري جبر يسري جبر الأزهر المرأة المرأة في بيت زوجها المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

معاش

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

ترشيحاتنا

ايمن يونس

أيمن يونس يعلّق على الخلافات بين رموز الزمالك والجماهير

الهلال السعودي

الهلال السعودي يعلن تشكيلته الرسمية لمواجهة فلومينينسي في ربع نهائي مونديال الأندية

الخماسي الحديث

الكشف عن تفاصيل نهائي سلسلة كأس العالم وبطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

بالصور

السهر يدمر الذاكرة.. دراسة تكشف تأثير قلة النوم على خلايا المخ

كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟
كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟
كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟

احذر التونة.. فوائدها عديدة والإفراط فى تناولها يدمر صحتك

أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة

محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور

محلية النواب
محلية النواب
محلية النواب

خلطة سحرية بمكونات طبيعية لعلاج الشعر التالف .. بخطوات بسيطة

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد