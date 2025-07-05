امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ماذا سيؤدي طلاب علمي وأدبي غداً ؟

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2025 غداً الأحد امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي غدا طلاب شعبة علمي رياضة (النظام الجديد) امتحان الرياضيات البحتة .

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدي طلاب النظام القديم غدا امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لعلمي علوم ، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لعلمي رياضة ، وامتحان علم النفس والاجتماع لأدبي.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أيضا ، يؤدي غداً طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

وزير التعليم : أداء مديري المديريات أحدث فارقًا كبيرًا في سير منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أداء مديري المديريات التعليمية أحدث فارقًا كبيرًا في سير منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا أن مستوى التنفيذ الميداني يعكس أداءً متقدمًا بصورة متميزة.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن ثقته الكاملة في مديري المديريات التعليمية، مشددا على أن الامتحانات المتبقية تمثل مرحلة بالغة الأهمية، مؤكدا أهمية أن تُستكمل بنفس درجة الانضباط التي سادت منذ البداية.

تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث تم نقل بعض رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 للجان أخرى بشكل سري دون الاعلان عن أسماء ولا تفاصيل هذه اللجان ولا أسماء رؤساءها ، وذلك في إطار الخطة السرية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمكافحة الغش في بعض لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، والحفاظ على نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.