القوات الروسية تستهدف بضربة واسعة النطاق منشآت اتصالات وطاقة بأوكرانيا

قالت القوات الروسية أنها استهدفت بضربة واسعة النطاق منشآت اتصالات وطاقة تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في كييف ومقاطعتي كييف وخاركوف، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

شملت الأهداف بحسب الوزارة الروسية، محطة كييف المشتركة لتوليد الحرارة والكهرباء، قائلة أنه تم استهدافها لأنها تزود منشآت عسكرية بالكهرباء.

وتم ضرب محطة كييف «الحرارية-5» التي توفر الكهرباء للمنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية في المدينة ومقاطعتها.

كذلك تم ضرب محطة «تريبيلسكايا» الحرارية في مقاطعة كييف لأنها تزود منشآت عسكرية بالطاقة الكهربائية.

أيضا تم ضرب محطة «دارنيتسكايا» المشتركة لتوليد الحرارة والكهرباء في كييف والتي تزود منشآت المجمع الصناعي العسكري بالطاقة الكهربائية.

أيضا تم استهداف مركز معالجة بيانات تابع لبنك «أوكر سيب بنك» حيث يتولى عمليات تبادل حركة مرور الإنترنت، ويُستخدم لجمع معلومات استخباراتية عن القوات الروسية.