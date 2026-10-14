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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يزور الفلبين الشهر المقبل لحضور قمة آسيان

ترامب يزور الفلبين الشهر المقبل لحضور قمة آسيان
ترامب يزور الفلبين الشهر المقبل لحضور قمة آسيان
أ ش أ

 أعلن قصر مالاكانانج في الفلبين اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة البلاد في شهر نوفمبر المقبل من أجل المشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ذكرت ذلك قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، مشيرة إلى أن آخر زيارة قام بها ترامب إلى الفلبين كانت في عام 2017 حيث التقى خلالها بالرئيس الفلبيني آنذاك رودريجو دوتيرتي على هامش قمة آسيان.

وتستضيف الفلبين قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال الفترة من 16 حتى 18 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك قبل تسليم رئاسة الرابطة للعام المقبل إلى سنغافورة.

قصر مالاكانانج في الفلبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان

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