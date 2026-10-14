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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سئمنا من إيران وسنوجه ضربة قاسية لها

ترامب: سئمنا من إيران وسنوجه ضربة قاسية لها
ترامب: سئمنا من إيران وسنوجه ضربة قاسية لها
أ ش أ

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته إلى إيران، مؤكدا أن "الولايات المتحدة سئمت منها، وتعتزم توجيه ضربة قاسية لها".

وأشار ترامب، في كلمة خلال تجمع انتخابي في واسيلا بولاية ألاسكا، إلى بلوغ مرحلة حاسمة في العلاقة مع طهران، قائلا إن الولايات المتحدة "نفد صبرها" تجاه إيران، وتعهد بتوجيه "ضربة قوية" لضمان عدم حصول إيران أبدا على سلاح نووي.

وقال ترامب: "سنوجه لها ضربة قوية.. انتظروا لتروا ما سنفعله بإيران.. لأننا، نوعا ما، قد نفد صبرنا".

وأردف: "الأمر الأهم هو أنهم لن يحصلوا على سلاح نووي. وهم يريدون ما هو مدفون تحت آلاف الأطنان من الصخور".

وقبل صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى ألاسكا، كان ترامب قد صرح للصحفيين في واشنطن العاصمة في وقت سابق بأنه سيتخذ قرارا بشأن إيران "قريبا جدا".

وقال ترامب: "إيران دولة فاشلة. ليس لديهم اقتصاد، ومعدل التضخم لديهم يبلغ 300 في المائة، ولا يملكون المال، ولا يدفعون رواتب قواتهم.. سنتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا"

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع كشف مصادر أمريكية أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا، الأسبوع الماضي، إمكانية شن عملية عسكرية واسعة جديدة ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته إلى إيران تجمع انتخابي في واسيلا بولاية ألاسكا العلاقة مع طهران

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