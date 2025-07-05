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إستيفاو ويليان أفضل لاعب بمباراة تشيلسي وبالميراس في مونديال الأندية
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تشيلسي يفوز على بالميراس ويتأهل لـ فلومينينسي بنصف نهائي مونديال الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إستيفاو ويليان أفضل لاعب بمباراة تشيلسي وبالميراس في مونديال الأندية

"إستيفاو ويليان" أفضل لاعب في مباراة تشيلسي وبالميراس بمونديال الأندية
"إستيفاو ويليان" أفضل لاعب في مباراة تشيلسي وبالميراس بمونديال الأندية
أ ش أ

حصد إستيفاو ويليان، لاعب فريق بالميراس البرازيلي، جائزة افضل لاعب في مباراة فريقه أمام تشيلسي الانجليزي بمونديال الأندية.


وتأهل تشيلسي لنصف نهائي مونديال الأندية بفوزه الصعب على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم /السبت/ على ملعب لينكولن فاينانسيال فيلد في إطار الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.


وقدم الشاب البرازيلي إستيفاو مباراة جيدة كعادته منذ بداية البطولة، ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه بالميراس، ليتوج بجائزة الأفضل في اللقاء عليىالرغم من خسارة فريقه.


وهدة المباراة هي الأخيرة للشاب البرازيلي إستيفاو قبل الانتقال لفريقه الجديد تشيلسي.


ويضرب تشيلسي في نصف النهائي موعدا جديدا مع فريق برازيلي عندما يواجه فلومينيسي يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن نجح فلومينينسي في العبور لنصف النهائي بالفوز على الهلال السعودي 2-1.

تختتم منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية بمواجهتين كبيرتين، بين بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان في السابعة مساء، وريال مدريد مع بروسيا دورتموند الألماني في 11 مساء، (بالتوقيت المحلي)

إستيفاو ويليان مونديال الأندية تشيلسي بالميراس

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