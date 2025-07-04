الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بعنوان "نعمة الصحة وضرورة الحفاظ عليها"

عقدت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 4 من يوليو 2025م، 27 ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "نعمة الصحة وضرورة الحفاظ عليها"، وذلك في إطار برنامج "لقاء الجمعة للأطفال"، الذي تنفذه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع المديريات.

وجاءت الندوات هذا الأسبوع في سياق جهود وزارة الأوقاف لغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وتعزيز الوعي بأهمية الصحة باعتبارها نعمة عظيمة ينبغي الحفاظ عليها، وذلك من خلال خطاب ديني وسطي مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

الأوقاف: نواصل تنفيذ اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا

ويُعد "لقاء الجمعة للأطفال" أحد البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الأطفال علميًّا وشرعيًّا، وتحقيق التواصل المباشر معهم في المساجد الكبرى، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ هذه اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا، بما يسهم في بناء جيل واعٍ مستنير، يجمع بين القيم الدينية والانتماء الوطني.

وزارة الأوقاف تواصل جهودها في نشر الفكر الوسطي

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت اليوم الجمعة 4 من يوليو 2025م عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

وجاء في طليعة جهود وزارة الأوقاف انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء.

وتنقلت قافلة وزارة الأوقاف بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، كما شملت أداء خطبة الجمعة، وعددًا من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.