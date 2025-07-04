الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت اليوم الجمعة 4 من يوليو 2025م عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، حيث تنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، وشملت أداء خطبة الجمعة، وعددًا من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.

كما انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظات: القاهرة، وشمال سيناء، والشرقية، شارك فيها نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسخ مفاهيم الانتماء، وتنشر الوعي الديني المستنير.

توجيه 10 قوافل دعوية كبرى إلى 10 مديريات

وفي الوقت نفسه، سيرت وزارة الأوقاف عشر قوافل دعوية كبرى إلى مديريات: الجيزة، والمنيا، والإسماعيلية، والسويس، ودمياط، والغربية، وبني سويف، ومطروح، والبحر الأحمر، وقنا، حيث شملت فعاليات هذه القوافل: خطبة الجمعة، والمقارئ القرآنية، والمشاركة في أنشطة البرنامج الصيفي للأطفال، وذلك في إطار الحضور الفعّال للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد تحدث العلماء المشاركون في هذه القوافل بصوت واحد حول موضوع خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان: "السلام رسالة الإسلام"، حيث أكّدوا أن الإسلام دين السلام والرحمة، وأن من مقاصده حفظ النفس، وترسيخ قيم التعايش، ونشر روح المحبة، مؤكدين أن نشر السلام بين الناس من أعظم القربات إلى الله، وأنه أساس لاستقرار الأوطان ونهضتها.

كما أطلقت الوزارة عشر قوافل دعوية نوعية للواعظات إلى عشر محافظات، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وبورسعيد، تحت عنوان: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ".

وسبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، وتناولت اللقاءات الدعوية التأكيد على القيم الأخلاقية، وأهمية فضيلة الصدق.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المعتدل، وتُعبر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعي وطني رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.