مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس | فيديو

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 حوالي 2,145 جنيهًا للبيع و 2,155 جنيهًا للشراء.

بالنسبة لسعر الذهب عيار 24، فبلغ حوالي 2,451 جنيهًا للبيع و 2,463 جنيهًا للشراء.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فبلغ حوالي 1,839 جنيهًا للبيع و 1,847 جنيهًا للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 1,430 جنيهًا للبيع و 1,437 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب وصل إلى حوالي 17,160 جنيهًا للبيع و 17,240 جنيهًا للشراء. أما سعر الأونصة فبلغ حوالي 76,239 جنيهًا للبيع و 76,595 جنيهًا للشراء.

بالنسبة لسعر كيلو الذهب، فقد بلغ حوالي 2,451,429 جنيهًا للبيع و 2,462,857 جنيهًا للشراء.

تذكير مهم: يمكن أن تختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المصنعيات والدمغة وبين محل صاغة وآخر، وتعتمد على نوع العيار والمكان والتوقيت.

تأثرت أسعار الذهب عالمياً بعد ارتفاعها محلياً بعوامل متعددة منها تحركات العملات الأجنبية والاقتصاد العالمي والسياسة الدولية والتوترات الجيوسياسية، وهذا يجعل سعر الذهب متغيرًا بشكل يومي.