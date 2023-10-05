مجلس القيادة اليمني يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، والحكومة والشعب اليمني للرئيس السيسي عن خالص تهانيه وأمنياته له وللشعب المصري بالتقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب العليمي عن اعتزازه والشعب اليمني بالملحمة التاريخية التي توجتها القوات المسلحة المصرية بانتصارات السادس من أكتوبر، التي غيرت مسار التاريخ، وعززت لمصر مكانتها الرائدة، وللأمة العربية العزة والرفعة.

وأشاد العليمي بموقف مصر التاريخي إلى جانب الشعب اليمني، ونظامه الجمهوري، وقيادته السياسية، في مختلف المراحل.

كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالعلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والشعبين الشقيقين.