مصطفى بكري: الرئيس السيسي يراهن على وعي الشعب المصري

قال الإعلمي مصطفى بكري، إن السنوات الماضية كانت تحديات كبيرة تواجه الوطن، ولكن على الرغم من تلك التحديات كان هناك إصرار وعمل، ومشروعات قومية لم تكن تبنى على مدار عقود سابقة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن منهج الإصلاح والتغيير هو ما قام به الرئيس السيسي، لوضع الدولة على خريطة التنمية الكبيرة.

وعي الشعب المصري

وتابع مصطفى بكري مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي يراهن على وعي الشعب المصري، وقدرته على قراءة المشهد بشكل كامل، ورغم الأزمات والصعوبات إلا أن المواطنين الشرفاء لن يضحوا بالوطن.