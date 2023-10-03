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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري: من يدعو إلى عودة الإخوان للمشهد السياسي يقع تحت طائلة القانون

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدستور والقانون يجرم كل من يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية أو يدعو لها.

 

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وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" من يدعو إلى عودة الإخوان إلى المشهد السياسي يقع تحت طائلة القانون للترويج إلى جماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم المجتمعي".

 

وتابع مصطفى بكري:" الرئيس السيسي لا يعطي اهتماما لمن يتحدث بأصوات نكرة على مواقع التواصل الاجتماعي ".

 

وأكمل مصطفى بكري:"  الإرهابيون يسعون إلى اصطياد كل كلمة يصرح بها الرئيس السيسي ويقومون بتحريفها، وجماعة الإخوان الإرهابية كاذبة ويشرعون للكذب".

 

ولفت مصطفى بكري:" نحن أمام تنظيم إرهابي، وجماعة الإخوان سعت إلى تفكيك الدولة المصرية وسعوا على إحداث الوقيعة والفتنية بين الجيش والشرطة في 2011 ".

بكرى مصطفى بكري مصر الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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