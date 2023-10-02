قائد وطني.. مصطفى بكري: السيسي على علم بكل كبيرة وصغيرة في الدولة

علق الإعلامي مصطفى بكري، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك في كلمته بمؤتمر حكاية وطن.

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"،:" مؤتمر حكاية وطن كان مثابة كشف حساب لرئيس الدولة والحكومة وتم عرض كل شيء بمكاشفة ومصارحة".

وأضاف مصطفى بكري:" الرئيس السيسي على علم بكل كبيرة وصغيرة في الدولة ، ونطمئن بتواجد رئيس واعي ومتابع ويضع يده على كل شيء ".

وتابع مصطفى بكري :" الرئيس السيسي أصر على أن يحضر كل جلسات حكاية وطن ونحن امام قائد وطني ورجل موضوعي ".

واكمل مصطفى بكري:" هناك تحول في الرأي العام بعد تقرير رئيس الوزراء الذي أوضح حقائق كانت غائبة عن الكثيرين".