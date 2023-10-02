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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات.. مصطفى بكري: يستكمل مشواره الوطني

السيسي
السيسي

علق الإعلامي مصطفى بكري على اعلان الرئيس السيسي الترشح لولاية ثانية.

وكتب بكري من خلال حسابه الشخصي على تويتر :" قرار ترشح السيسي لانتخابات رئاسية جديدة جاء استجابة لمطالب المصريين ، حتى يستكمل مشروعه الوطني الذي بدأه عام ٢٠١٤ . هناك ملفات وتحديات عديدة تواجه مصر.، ".

وتابع : السيسي قادر على التعامل معها ، وسوف يسعى حثيثا في الفتره القادمه إلي مواجهة كافة المشاكل التي تؤرق المصريين وأولها ملف الأزمه الاقتصاديه وارتفاع الأسعار.. المصريون في لحظة التحدي تجدهم على قلب رجل واحد ، وتحيا مصر ".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية لطلب المصريين، وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو.

وكانت فضائية إكسترا نيوز أعلنت، في خبر عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقي كلمه هامة لـ الشعب المصري.

وكان الحاضرون في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر حكاية وطن، ناشدوا الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة على الهواء، وردد الحاضرون في القاعة، "استجب يا ريس لمطلب الشعب، وترشح للانتخابات المقبلة"، وقال الرئيس السيسي، ضاحكا "هو انا مستجبتش".

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