الأمين العام للأمم المتحدة يزور مصر.. السبت

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مصر، غدا الجمعة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع أن يصل إلى القاهرة، صباح السبت، في زيارة تتواصل حتى يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، كما يلتقي بنبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتأتي الزيارة في إطار المشاورات المتواصلة التي يجريها الأمين العام مع الدول لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.

وتضطلع مصر بدور فاعل في هذه الجهود، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وسيبحث الأمين العام مع المسؤولين المصريين، سبل دعم هذه الجهود، إلى جانب مجمل التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في غزة والسودان.

وتتزامن الزيارة، مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، الموافق 24 أكتوبر، والذي يحيي ذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ.

وبهذه المناسبة، سيلقي الأمين العام كلمة أمام الطلاب والدبلوماسيين في جامعة القاهرة، كما سيلتقي بفريق الأمم المتحدة القُطري في مصر.

ومن المتوقع أن يعود الأمين العام إلى نيويورك صباح الثلاثاء.