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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد توقف 20 عاما .. بريطانيا تستأنف تصنيع "سبطانات" مدافع الدبابات

تصنيع "سبطانات" مدافع الدبابات
تصنيع "سبطانات" مدافع الدبابات
أ ش أ

 أعلنت شركة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية استئناف تصنيع سبطانات مدافع الدبابات في بريطانيا للمرة الأولى منذ 20 عاما، وذلك في منشأة جديدة بمدينة تلفورد، في إطار جهود تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية للبلاد.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن المنشأة ستنتج سبطانات المدافع - وهي الأنابيب المعدنية التي تنطلق عبرها القذائف عند إطلاق النار- وكتل الإغلاق الخلفية لأنظمة المدفعية عيارَي 120 و155 مليمترا، بطاقة تصل إلى 245 سبطانة سنويا، إلى جانب أكثر من 50 كتلة إغلاق، كما ستسهم في تصنيع مدافع هاوتزر ذاتية الحركة طلبتها وزارة الدفاع البريطانية بقيمة مليار جنيه إسترليني.

وقال رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال رولي ووكر، إن استئناف الإنتاج يمثل خطوة مهمة لتعزيز استعداد البلاد للدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن الحروب الحديثة تستهلك المعدات والذخائر بمعدلات هائلة، ما يستلزم بناء القدرات الصناعية مسبقا لضمان إصلاح الأسلحة واستبدالها عند الحاجة.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج إن المنشأة ستوفر 100 وظيفة متخصصة، وتمثل خطوة نحو إعادة التصنيع الدفاعي إلى البلاد، فيما أوضحت وزارة الدفاع أن المشروع سيعزز القاعدة الصناعية الدفاعية البريطانية ويعيد قدرات إنتاجية محلية استراتيجية.

شركة راينميتال الألمانية تصنيع مدافع الدبابات

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