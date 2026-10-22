من 2 جرام لـ 100 جرام.. أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء بعد قفزة عيار 24

قفزت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لمستويات جديدة، مما تسبب في ارتفاع أسعار سبائك الذهب والتي يقبل على شرائها محبي الاستثمار في الذهب بسبب قلة مصنعيتها ولأنها أفضل وسيلة للادخار والاستثمار الآمن، واليوم ارتفعت أسعار السبائك تزامناً مع صعود سعر الذهب عيار 24 إلى 7217 جنيها للجرام، بزيادة قوية عن تعاملات أمس، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء السبائك.

ويعد الذهب عيار 24 هو العيار الأساسي لصناعة السبائك في السوق المصري، لذلك يتأثر سعر السبيكة بشكل مباشر بأي تحرك في عيار 24.

أسعار سبائك الذهب اليوم من 2 جرام لـ 100 جرام

سعر سبيكة الذهب 2 جرام

سجلت 14.434 جنيه مصري، بما يعادل 260.10 دولار.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سجلت 18.042 جنيه مصري، بما يعادل 325.12 دولار.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام

سجلت 36.085 جنيه مصري، بما يعادل 650.25 دولار.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام

سجلت 72.170 جنيه مصري، بما يعادل 1.300.50 دولار.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام

سجلت 144.340 جنيه مصري، بما يعادل 2.601 دولار.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام

سجلت 360.850 جنيه مصري، بما يعادل 6.502.50 دولار.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

سجلت 721.700 جنيه مصري، بما يعادل 13.005 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 قيراط 7.217 جنيه، 130.05 دولار.

سعر الذهب عيار 21 قيراط 6.315 جنيه، 113.79 دولار.

سعر الذهب عيار 18 قيراط 5.413 جنيه، 97.54 دولار.

سعر أونصة الذهب عيار 24 سجلت 224.474 جنيه، 4.045 دولار.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 سجل 50.519 جنيه، 910.35 دولار.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 سجلت 1.804.250 جنيه، 32.513 دولار.