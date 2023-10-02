مصطفى بكري: السيسي أوقف مشروع إسقاط الدولة الوطنية بالعالم العربي

علق الإعلامي مصطفى بكري، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن و إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وقال مصطفى بكري في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"،:" جماعة الإخوان تنظيم إرهابي سعى إلى تفكيك الدولة والاعتداء على مؤسسات الدولة ".

وأضاف مصطفى بكري:" الإخوان أردوا أن يحدثوا الفتنة بين الجيش والشرطة في 2011 ".

وأضاف مصطفى بكري:" الرئيس السيسي تحدث عن سعي الإخوان الدؤوب للإساءة للقوات المسلحة المصرية في 2011 وحتى 2013".

وتابع مصطفى بكري:" الرئيس السيسي قدم كشف حساب لما تم تحقيقه في السنوات الماضية في مؤتمر حكاية وطن "، مضيفا:" الرئيس السيسي أفشل مشروع إسقاط الدولة الوطنية في العالم العربي ".

وأكمل مصطفى بكري:" الرئيس السيسي أوقف مشروع إسقاط الدولة الوطنية ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة العربية ".