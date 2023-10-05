المندوه: القوات المسلحة نجحت في تنفيذ خطة حرب أكتوبر بكل كفاءة

أكد الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أنه كان لدينا مهمة محددة، وهي جمع المعلومات عن العدو في سيناء، مشيرا إلى أن إسرائيل روجت لاستحالة عبور الجيش المصري لقناة السويس.

وقال أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه عبرنا بطول خط المواجهة للضفة الشرقية لقناة السويس، مؤكدا انه

تم اسقاطنا خلف خطوط العدو يوم السبت 6 أكتوبر



وتابع وكيل الجهاز المخابرات الأسبق، أن القوات المسلحة جهزت كل اسباب النصر في حرب أكتوبر، ونجحت في تنفيذ خطة الحرب بكل كفاءة متناهية.

على مدار التاريخ.

وأشار أسامة المندوه إلى أنه نحن سنظل نذكر احفادنا بأنه سنحتفل بنصر أكتوبر على مدار التاريخ.