قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البرجر المنزلى.

طريقة عمل البرجر المنزلي…



المكونات :

كيلو لحمة بقر أو غنم مع دهنة مفرومة ناعمة

( الكمية اختيارك)

ربع ملعقة كبيرة جوزة الطيب مطحونة

1ملعقة ونصف ملعقة كبيرة كزبرة يابسة

ملح حسب الذوق

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة سبع بهارات

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

نصف كوب كعك مطحون

١ فص ثوم

ربع بصلة مبشورة (إختياري )

ملعقة مستردة (إختياري)

الطريقة :

نضع اللحمة المفرومة ناعمة في وعاء ونبدأ بتتبيلها بجميع أنواع التوابل المذكورة .

نضع فوق اللحمة كلاً من الملح والفلفل الأسود والأحمر وجوزة الطيب والكزبرة اليابسة والسبع بهارات والثوم البودرة والكعك المطحون ونخلط كل المكونات الباقية حتى تمتزج اللحمة جيداً مع التوابل وتمتص النكهات .

نشكل كرات من اللحمة ثم نضغطها حتى تصبح دائرية كأقراص الهمبرجر .

نحمي الزيت ونقليها ونضعها في الساندويش مع الخس والكاتشب والخضار والجبن حسب الذوق أو يمكن وضعها في الفريزر إلى حين إستخدامها