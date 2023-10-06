ريم مصطفي تبرز جمالها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ريم مصطفي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ريم في الصور بإطلالة صيفية متميزة، معتمدة على الميكب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

انتهت النجمة ريم مصطفى من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" أمس، الثلاثاء، حيث عادت ريم إلى القاهرة بعد إجازة صيف طويلة خارج مصر من أجل تصوير المشاهد الأخيرة لها في الفيلم، بعد أن انتهت من معظم مشاهدها حتى شهر يونيو الماضى.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث تضم قائمة الأبطال كلاً من: خالد النبوى، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وهاجر أحمد،وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، وصبري فواز، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



فيلم “أهل الكهف” مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.