عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 30 إبريل

صدى البلد

يرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 2000

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو.

سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو.

 

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

سعر اللحوم البقري بالأسواق

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 و380 جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

 

سعر اللحوم في وزارة التموين

 

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

 

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

 

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

 

منافذ وزارة الزراعة

 

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

 

سجّل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

 

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

 

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 270 جنيهًا.

اسعار اللحوم أسعار اللحوم اليوم اللحوم السودانية سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية سعر اللحوم في وزارة التموين منافذ لحوم الوطنية منافذ وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

صدى البلد يحاور وزير العمل.. 8 مفاجآت قوية بشأن الأجور وأصول اتحاد عمال مصر وقانون العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

السعودية.. نداء عاجل من الدفاع المدني لسكان هذه المنطقة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

ترشيحاتنا

اعلام عبري: إسرائيل لن ترسل وفدا للقاهرة حتى ترد حماس على مقترح الصفقة

الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

أمطار رعدية رغم ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يحسم الجدل بشأن حدوث جلطات بعد تلقي اللقاح

متفوقة على دفعتها.. محامية تسنيم بسطاوي تفجر مفاجأة أمام المحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندى موسى بإطلالة جديدة من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور للفنانة رولا سعد أثناء احتفالها بعيد زواجها

بعد حملات المقاطعة.. خريطة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 30 أبريل

بكوبي دقيق.. طريقة عمل قراقيش بالشمر بدون بيض وزبدة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ