أرخص موبايل قابل للطي.. بربع سعر موبايلات سامسونج وOppo

وعدت شركة Blackview بإطلاق هاتف Blackview Hero 10، وهو القابل للطي الأرخص في العالم. سيتم الإطلاق في شهر مايو، لكن الهاتف ظهر بالفعل على موقع AliExpress مع المواصفات والصور - ومع ذلك ، لا يوجد تأكيد على السعر المتوقع.

من المفترض أن يبلغ سعر Hero 10 حوالي 400 يورو، ما سيقلل بشكل كبير من سعر الهاتف القابل للطي الأرخص حاليًا، nubia Flip (الذي ظهر لأول مرة في MWC بسعر 600 دولار). مع وضع ذلك في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على المواصفات.

يتميز Blackview Hero 10 بشاشة AMOLED مقاس 6.9 بوصة مع دقة 1080 × 2560 بكسل وألوان 10 بت. تتميز بدرجة سطوع تبلغ 1300 شمعة (تعتيم PWM عالي التردد 1920 هرتز). عند فتحه.

يبلغ قياس الهاتف 169.0 × 75.7 × 8.1 مم ويبلغ وزنه 198 جراما.

تطوى هذه الشاشة بمفصلة على شكل دمعة ومصنفة لتحمل 250.000 طية.

يمكن للمفصلة أن تمسكها مفتوحة جزئيًا عند 30 درجة و150 درجة.

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كما ترى، يحتوي الهاتف على شاشة غلاف دائرية بجوار الكاميرا المزدوجة، ومن المثير للإعجاب أن هذه الكاميرا تتضمن مستشعر 108 ميجابكسل (مستشعر Samsung ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67). بجانبها يوجد مستشعر Ultra Wide بزاوية 8 ميجابكسل (120 درجة) ، تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر 32 ميجابكسل.

حتى الآن، كل شيء جيد، ومع ذلك، كان لابد من التضحية بشيء للبقاء ضمن الميزانية، وهذا الشيء هو المعالج - فهو Helio G99، لقد زودته Blackview بوفرة من الذاكرة (12 جيجابايت ، LPDDR4X) والتخزين (256 جيجابايت ، UFS 2.2)، لكنه لا يزال مجموعة شرائح بطيئة مع مودم يعمل بشبكة 4G فقط.

من ناحية أخرى، ستقدم الشركة 3 سنوات من التحديثات - والتي تسمى فقط "تحديثات OTA" ، لذلك ربما لا تكون 3 تحديثات لنظام التشغيل. من المقرر إطلاق Android 14 في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم إطلاق الهاتف مع DokeOS 4.0 المستند على Android 13.

المعالج أقل من المثالي بالتأكيد، لكن Blackview Hero 10 يقدم ميزة مميزة. يحتوي على بطارية كبيرة ( بالنسبة للهاتف القابل للطي) سعة 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 45 وات (20 دقيقة ترفع البطارية إلى 48%). تشمل المزايا الأخرى مكبرات صوت ستيريو، وNFC، ومدخل بطاقة SIM مزدوجة.

إطار الهاتف المصنوع من سبائك الألومنيوم مغطى بجلد صناعي، ويأتي باللونين البنفسجي ساكورا والأسود إكليبس.

يمكنك العثور على Blackview Hero 10 على AliExpress - لاحظ أن السعر المدرج حاليًا مجرد سعر مؤقت.