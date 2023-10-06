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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بمناسبة نصر أكتوبر

احتفال العيد القومي
احتفال العيد القومي للمحافظة وذكري انتصارات اكتوبر

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه اللواء خالد عبد السلام مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والعميد هاني عامر المستشار العسكري بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى ال 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، نيافة الأنبا إغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة وكيل المنطقة الأزهرية، النائبة مرفت ألكسان ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

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وقرأ "المحافظ" ومرافقوه الفاتحة ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن وتحقيقا لرفعته وإعلاء لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن السلام الجمهوري وسلام الشهيد.

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وقدم المحافظ التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الغربية بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مثمنا الدور البطولي والتضحيات التي تقدمها العسكرية المصرية للحفاظ على أمن وأمان واستقرار مصر وحماية شعبها.

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التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الذكرى الخمسين الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ الرئيس عبد الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح الدكتور طارق رحمي الخمس

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