ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 19 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأولى للعام الجامعي 2023/2024 المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من دينا مصطفى ابوريا ، كريمان احمد ابراهيم بكلية الطب ، محمد عبد الصمد عبد الرحمن بكلية العلوم ، لمياء عبد الله يوسف بكلية الصيدلة ، إسلام محمود أبو النجا بكلية الهندسة ، محمد فاضل الشيخ بكلية الزراعة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من مروة سامى طه ، ايمان السيد حجازى ، أمين السيد نوار ، علياء السيد شعبان ، محمود زكى السيد ، وائل منصور سعيد ، معتز محمد عمرو ، بسمه سمير الديب بكلية الطب ، ايمن رمضان الشرقاوى ، جهاد عبد الله رجب ، عمرو الشحات صديق بكلية العلوم ، اسماء محمد فاروق بكلية الآداب ، رضا نجاتى محمد ، أحمد السيد الجبالى ، وفاء أحمد حماد بكلية الهندسة ، محمد سليمان شعبان بكلية الزراعة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من نورا ابراهيم عبده ، أيه عبد الحميد على ، سها فوزى أمين ، محمد محمود هيكل ، محمد جمال عبد الواحد ، محمود سليمان فهمى ، أسامة إبراهيم يونس ، علاء عبد الكريم سليمان ، رائد أحمد عبد المعبود ، أريج قطب على ، ايمان حمدى عبد الوهاب ، زينب توفيق رجب بكلية الطب ، مروة محمد الشرقاوى ، محمد طلال يس بكلية العلوم ، هويدا الشناوى عبد الحميد بكلية الصيدلة ، مروة عبد العزيز عبد الوهاب بكلية طب الأسنان ، نهال خيرى المتولى ، نجلاء شوقى الحصرى بكلية الزراعة ، عمرو ايهاب أسماعيل بكلية التربية الرياضية .

والموافقة على منح (٥٨٨ ) درجة دبلوم ، وعدد ( 142) درجة ماجستير ، وعدد ( ٥٤ ) درجة الدكتوراه