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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 19 مدرسا بجامعة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأولى للعام الجامعي 2023/2024 المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من دينا مصطفى ابوريا ، كريمان احمد ابراهيم بكلية الطب ، محمد عبد الصمد عبد الرحمن بكلية العلوم ، لمياء عبد الله يوسف بكلية الصيدلة ، إسلام محمود أبو النجا بكلية الهندسة ، محمد فاضل الشيخ بكلية الزراعة.

انعقاد الاجتماع الشهري لجامعة طنطا بحضور محافظ الغربية

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من مروة سامى طه ، ايمان السيد حجازى ، أمين السيد نوار ، علياء السيد شعبان ، محمود زكى السيد ، وائل منصور سعيد ، معتز محمد عمرو ، بسمه سمير الديب بكلية الطب ، ايمن رمضان الشرقاوى ، جهاد عبد الله رجب ، عمرو الشحات صديق بكلية العلوم ، اسماء محمد فاروق بكلية الآداب ، رضا نجاتى محمد ، أحمد السيد الجبالى ، وفاء أحمد حماد بكلية الهندسة ، محمد سليمان شعبان بكلية الزراعة.

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كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من  نورا ابراهيم عبده ، أيه عبد الحميد على ، سها فوزى أمين ، محمد محمود هيكل ، محمد جمال عبد الواحد ، محمود سليمان فهمى ، أسامة إبراهيم يونس ، علاء عبد الكريم سليمان ، رائد أحمد عبد المعبود ، أريج قطب على ، ايمان حمدى عبد الوهاب ، زينب توفيق رجب بكلية الطب ، مروة محمد الشرقاوى ، محمد طلال يس بكلية العلوم ، هويدا الشناوى عبد الحميد بكلية الصيدلة ، مروة عبد العزيز عبد الوهاب بكلية طب الأسنان ، نهال خيرى المتولى ، نجلاء شوقى الحصرى بكلية الزراعة ، عمرو ايهاب أسماعيل بكلية التربية الرياضية .

جامعة طنطا: الدولة جعلت الشباب جزءا من المنظومة.. وأصبحوا شركاء بالتنمية المستدامة

والموافقة على منح (٥٨٨ )  درجة دبلوم ، وعدد ( 142)  درجة ماجستير ، وعدد ( ٥٤ ) درجة الدكتوراه

بكلية الصيدلة بكلية الآداب بجامعة طنطا دكتور محمود ذكي كلية الاداب كلية الهندسة مجلس جامعة طنطا منح اللقب العلمي

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