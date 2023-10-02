عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يحرر 150 مخالفة لقائدي السيارات والمركبات مروريا

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

txt

تعليم الغربية يشهد حفل تكريم أوائل مدرسة الرافعي الرسمية للغات بشرق طنطا

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  150مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

محافظ الغربية يبحث سبل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 30 ألفا و600 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة مرور الغربية إدرة المركبات الإجراءات القانونية السير بدون لوحات معدنية السير عكس الاتجاه الطرق والشوارع العميد وائل حمودة النيابات المختصة تم إتخاذ الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

ترشيحاتنا

وزير الصحة: كورونا كلفت الدولة نحو 30 مليار جنيه

أقل من المعدلات العالمية |الصحة : نمتلك 126 ألف سرير بالمستشفيات

وزير الصحة: الرئيس السيسي اقترح إنشاء مدن طبية ضخمة بها 3000 سرير

وزير الصحة : الوصول بمستشفياتنا قريبًا إلى معايير الجودة والاعتمادات الدولية

وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية للمرضي دون التقيد بقرار نفقة الدولة لحالات الطواريء

قرعة الكونفدرالية .. ما مجموعة الزمالك المنتظرة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل البيتزا السائل

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر و الجبن| بمذاق لا يقاوم

لاتتخلى عنهم في حياتك.. جمال شعبان يكشف 4 مفاتيح للنجاح

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ