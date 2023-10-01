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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يبحث سبل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع التنسيقي لمناقشة سبل التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع الصحي بالمحافظة وبحث الانتهاء من عمليات قوائم الانتظار على مستوى جميع المستشفيات في محافظة الغربية وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

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ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية وكذلك التعاون بين وزارة الصحة  والسكان ومحافظة الغربية والسعي الدائم والمستمر نحو خدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية. 

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الشؤون العلاجية والرعاية المتكاملة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة  الغربية الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب جامعة طنطا الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، الدكتور تامر مدكور مدير فرع التأمين الصحي بالغربية والدكتور محمد عينر وكيل مديرية الصحة بالغربية.

كما حضر الدكتور محمد شوقي مدير معهد طنطا السيد دكتور محمد نجيب مدير مركز قلب المحلة الدكتورة اعتدال منصور مدير مستشفى رمد طنطا الدكتور محمد سلام مدير مستشفى المنشاوي العام الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفى المحلة العام الدكتور أسامة فتحي مدير أداره الطوارئ الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية الدكتور أحمد أبو المكارم مسؤول المستلزمات الطبية.

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وتناول اللقاء مناقشة محافظ الغربية الموقف الصحي وحجم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات على مستوى المحافظة وخاصة العنايات المركزة بالإضافة إلى مدى توفر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمستشفيات، إلى جانب متابعة صيانة الأجهزة الطبية بصورة دورية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين.

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وأكد محافظ الغربية أن مصر في الجمهورية الجديدة شهدت تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، وحرصت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ومن بينها جاءت مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، وتقدم المبادرة خدماتها لجميع المواطنين بالمجان، لإنهاء قوائم الانتظار لجميع المرضى، حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مادية، حرصا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن، وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة.

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يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وتعاون كافة الجهات بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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