محافظ الغربية يتفقد مدارس طنطا في أول أيام العام الدراسي الجديد.. صور

أجري الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية يرافقه ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية جولة ميدانية بحضور طابور الصباح المدرسي بمدرسة طنطا للصناعات النسيجية بمنطقة الجلاء بمدينة طنطا.



كما أدلي محافظ الغربية في كلمته خلال برنامج الإذاعة المدرسية شدد خلالها علي ضرورة انضباط والتزام كافة الطلاب والطالبات علي العلم والتعلم داخل الحرم المدرسي مهنئا الجميع بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.



كما تحدث محافظ الغربية عن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي اهمها مبادرة حياة كريمة لدعم الريف المصري والعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية وبناء المدن الجديدة والمناطق الصناعية المطورة .



كما تفقد محافظ الغربية الفصول الدراسية بمدرسة محمد فريد الابتدائية والتقي العديد من الطلاب والطالبات وتحدث معهم حول فعاليات بداية العام الدراسي مهنئا إياهم وموجها بأهمية تحقيق التفوق الدراسي خلال العام الدراسي الجديد.

من جانبه أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية المدارس بجميع الإدارات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم السبت في 549 مدرسة تشمل نوعيات التعليم العام والفني، بإجمالى عدد الطلاب 303291 طالبا.

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



كما وجه وكيل التعليم بالغربية على حسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد علي الاشراف، وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم، واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا، مؤكدا تواجد طلبة الكشافة والمرشدات من الطلاب القدامى لتنظيم الدخول، ومساعدة الطلاب الجدد للتعرف على فصولهم وأماكنهم.

كما شدد "حسن " علي ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم للتخفيف على أولياء أمور الطلاب، والتشديد بعدم جمع اي اموال من الطلاب تحت أي مسمى، وسرعة تسليم الكتب للطلاب.



كما أكد "حسن"، على ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور، موجها بضرورة التنسيق مع الأحياء والمحليات، والجهات المعنية لرفع أية اشغالات في محيط المدارس، متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقاً مكللا بالنجاح والتوفيق.

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