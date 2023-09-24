تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيها في طنطا

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته و ابنتيه بدائرة قسم أول طنطا في القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023 والمعروفة إعلامياً بـ صيدلانية طنطا إلي جلسة 29 اكتوبر المقبل .

وكان المستشار عماد سالم محامي عام أول غرب طنطا الكلية قد أحال المتهم احمد عاطف قطب حموده - صيدلي إلي محكمة جنايات طنطا لأنه في يوم 20 مارس الماضي من العام الحالي قام بقتل زوجته المجني عليها مني محمد عبدالحميد السروجي ،عمدا مع سبق الاصرار المصمم علي ذلك بأن بيت النية وعقد العزم علي الخلاص منها إثر مروره بضائقة مالية مستحكمة فتدبر أمره في هدوء ورويه لتنفيذ ماانتواه وانتظر حتي اتيحت له فرصة الانفراد بها وعدم تواجد من يذود عنها وما أن ظفر بها حتي اجهز عليها طابقا بيداه عنقها كاتم أنفاسها وما أن قاومته للذود عن نفسها حتي كال إليها عدة ضربات بيده استقرت بوجهها فخارت قوها وتمكن من أطباق أنفاسها ولم ينأ عنها حتي أيقن مفارقتها الحياة ،محدثا إصابتها الواردة بتقرير الصفة التشريحية.

وقام المتهم بقتل ابنتيه المجني عليهن زينة وجميلة عمدا مع سبق الإصرار المصمم بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحهن خنقا ثم قام بفتح غاز البوتجاز عليهن ، علي النحو المبين بالتحقيقات.



كانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية شهدت العثور على جثة أم وابنتيها داخل شقتهما السكنية وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن وراء الواقعة زوج الأولي وجري القبض عليه واعترف بإرتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية كبيرة.

وشهدت الجلسة الأولي تأجيل محاكمة المتهم بقتل صيدلانية طنطا وابنتيه إلي جلسة اليوم لغياب محامي الدفاع عن المتهم .