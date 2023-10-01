لأول مرة بمصر|منطقة الغربية للشطرنج تستعد لإطلاق النسخة الأولى من كأس مراكز الشباب

بطولة ذوي الهمم

عقد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اجتماعاً مع المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، بحضور الدكتور محمد سعفان مدير عام إدارة الشباب بالمديرية، وذلك لبحث التجهيز والإعداد لتنظيم بطولتين للشطرنج علي مستوي مراكز الشباب بالغربية والتي تنطلق يوم 21 أكتوبر القادم وذلك لأول مرة بمصر.

وكشف المحاسب محمد خلاف عن تفاصيل البطولتين حيث أكد أن البطولة الأولي كأس مراكز الشباب وهي بطولة مفتوحة لجميع مراكز الشباب بالمحافظة وعددها 286 مركز شباب وتستهدف أكثر من 300 لاعب، والبطولة الثانية خاصة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية وتستهدف 50 لاعباً علي مستوي مراكز شباب محافظة الغربية.



وأوضح خلاف أن بطولة كأس دوري مراكز شباب بمحافظة الغربية هي الأولي للشطرنج السريع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والاتحاد المصري للشطرنج ممثلاً في منطقة الغربية للشطرنج وتنطلق الفعاليات يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023، بمركز شباب ميت حبيش البحرية بمركز طنطا وقيمة الاشتراك 50 جنيها تسدد بمركز شباب ميت حبيش البحرية بإيصال رسمي مع إحضار إفادة بقيد اللاعب في أي مركز شباب من محافظة الغربية، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز 5000 جنيه يتم توزيعها بنظام لائحة، بالإضافة إلى كأس البطولة للأول وميداليات للمراكز الثلاثة الأولى.

وعلي هامش البطولة أيضا سيتم تنظيم بطولة أخرى لذوي الهمم من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية فقط لأعضاء مراكز شباب محافظة الغربية، وتتضمن الجوائز 500 جنيه للأول من ذوي الهمم وميدالية وكأس، و 300 للثاني وميدالية، و 200 للثالث وميدالية.