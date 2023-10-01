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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لعدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت على إثرها عدد من الفلسطينيين.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فتحي غانم، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري.

وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو شكة من طوباس، على طريق المعرجات شمال أريحا، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

 

وفي نابلس، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة، فيما اختطفت قوة خاصة الشاب إياد رواجبة من المدينة.

 

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة ومنعت الخروج أو الدخول إليها.

 

وفي جنين أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة جلبون، وداهمت منزل عائلة جهاد محمد أبو الرب، وأخلته بالقوة هو وأفراد عائلته، واستولت على المنزل، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات الضفة الغربية الفسطينيين جنين نابلس

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