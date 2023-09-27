جامعة طنطا: الدولة جعلت الشباب جزءا من المنظومة.. وأصبحوا شركاء بالتنمية المستدامة

أكد دكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن هناك مزايا كبيرة للدولة من خلال مشروع القرن "حياة كريمة"، مشيرا ‘إلى أن مشاركة الشباب في المشروعات القومية يعطي قيمة هائلة للشباب ويخلق الة من الإنتماء الوطني لدى الشباب.

وقال محمود ذكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الدولة جعلت الشباب جزء من المنظومة الخاصة بها، حتى أصبحوا شركاء في التنمية المستدامة التي تحدث بالدولة.

جيل رواد الجمهورية الجديدة.

وتابع رئيس جامعة طنطا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل بمئات الطلبة من أوائل خريجين الجامعات االمصرية، والذي أعتبره جيل رواد الجمهورية الجديدة.