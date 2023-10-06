مخطط أحمال جديد للفريق الأول بـ غزل المحلة

قرر مجلس إدارة غزل المحلة برئاسـة المهندس وليد خليل تعيين الدكتور أحمد حسيـن مخططاً لأحمال الفريــق الأول بنادي غزل المحلة خلال الموسـم الريـاضي 2023-2024 , وكان الدكتور أحمد حسين مسئولاً عن تأهيل الإصابات في جهاز الكابتن خالد عيد ليتم إضـافـة مسئوليـة تخطيط الأحمال له بدايـة من الأربعاء 4 أكتوبر 2023.

ومن جانب آخر فقد فاز الفريق الأول بغزل المحلة على مركز شباب كـوم حماده وديـاً بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمود عبد العزيز في الشـوط الثـاني من عمـر اللقــاء.

وخاض خالد عيد المباراة بعدد من اللاعبين الذي لم يشاركوا بصفة أساسية في المباريات السابقـة.

وقرر خالد عيد استكمال المباراة بعشـرة لاعبيـن فقط بعد إصابـة اللاعب عبد الله بيكــا بشد في العضلة الضامة , ليتدرب الفريق على اللعب في ظروف صعبـة.