الإيسيسكو: إطلاق النسخة الثالثة لورشة العمل التدريبي على تصميم قمر صناعي تعليمي

قالت إكرام يوسي، المدير العام للمحاكاة بمنظمة الإيسيسكو، إن منظمة الإيسيسكو تمكنت من استقطاب عدد من الشباب للعمل بها، حيث انضم 50 شابا وشابة إلى برنامج سفراء الإيسيسكو من أجل السلام.

وأضافت “يوسي”، خلال كلمتها بمؤتمر "عام الإيسيسكو للشباب"، أنه تم إطلاق برنامج تدريب خاص، بحديثي التخرج، وبالفعل تم تدريب 150 شخصا حتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الثالثة لورشة العمل التدريبي على تصميم قمر صناعي تعليمي.

وتابعت: “برنامج الإيسيسكو للمسرعات الخاصة بالشباب نجاحات متميزة، حيث وصل عدد المشاركين به إلى أكثر من 2000 مشارك من 20 دولة”.

