يخوض فريق الزمالك مباراة قوية عندما يحل ضيفا على البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

تبدأ مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.



ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد نقطتين من تعادلين أمام بيراميدز والمقاولون العرب

ويحتل البنك الأهلي المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما خسر أما كل من من طلائع الجيش وبيراميدز.

ويسعى الزمالك أمام البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول له في الموسم الحالي، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا، وتعويض التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.