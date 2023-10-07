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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد قاطع.. أوسوريو يكشف حقيقة الإطاحة بأحد أفراد الجهاز الفني لفريق الزمالك

أوسوريو
أوسوريو

كشف خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، حقيقة طلبه رحيل أحد أعضاء جهازه الفني.

وقال أوسوريو في تصريحات عبر قناة  “أون تايم سبورتس”: “على مدار تواجدي في نادي الزمالك خلال 6 أشهر، لم أطلب أي تعديل في الجهاز الفني سواء في العلن أو في الغرف المغلقة”.

وأضاف: “أنا سعيد بالتعامل مع كل أعضاء الجهاز الفني، عبد الواحد السيد ومدحت عبد الهادي وعبد المنصف من أيقونات نادي الزمالك، وسبق لهم اللعب لمنتخب مصر، نفس الأمر أحمد مجدي لاعب سابق في الفريق وله دور مهم”.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، اليوم السبت، في تمام السابعة مساء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك مشواره في الدوري هذا الموسم بتعادلين مع بيراميدز والمقاولون العرب، ليفقد 4 نقاط في بداية رحلة البحث عن استعادة اللقب.

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