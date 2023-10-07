إحنا مش في معركة.. رد صادم من حسين لبيب على طلب عمر هريدي

رد حسين لبيب، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، على طلب منافسه عمر هريدي بإجراء مناظرة بينهما.

وقال حسين لبيب عبر قناة “إم بي سي مصر”: “أنا لا أحب الرد على أي شخص خاض في شيء تجاهي، إحنا مش في معركة”.

وأضاف: “رسالتي لكل المرشحين، لو سمحتوا إحنا اتفقنا إننا نحترم بعض وعدم تصدير الشائعات، لأنني بدأت أشعر بشائعات تطلق تجاهي غير صحيحة”.

وأضاف: “هذه ليست معركة ولكن مباراة لابد أن تلعب باحترام، ونكون قدوة للجميع، لأن بدأ يخرج كلام لا أحب أن يصدر من داخل نادي الزمالك”.

الزمالك يواجه البنك الأهلي

في سياق آخر، يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، اليوم السبت، في تمام السابعة مساء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك مشواره في الدوري هذا الموسم بتعادلين مع بيراميدز والمقاولون العرب، ليفقد 4 نقاط في بداية رحلة البحث عن استعادة اللقب.